Суд избрал меру пресечения главе администрации Новобаварского района Татьяне Цибульник

Сегодня в Червонозаводском райсуде избирали меру пресечения главе администрации Новобаварского района Харькова Татьяне Цибульник.

Решением суда в отношении Татьяны Цибульник избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок до 21 августа (по сроку расследования).

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Напомним, харьковскую чиновницу подозревают в декларировании неправдивой информации, в частности, в том, что она не указала в декларации ювелирные изделия на сумму более 600 тысяч гривен.

На избрании данной меры пресечения одиозной чиновнице настаивала прокуратура.

Агентство Телевидения Новости