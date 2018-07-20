В Житомирской области в ДТП погибли 10 человек

Авария произошла сегодня около 10.40 возле села Глыбочица, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Житомирской области. На трассе Киев-Чоп столкнулись автобус Mercedes Sprinter, который ехал по маршруту «Киев-Ровно» в сторону Житомира, и грузовик DAF с полуприцепом, стоявший на обочине.

По предварительным данным, в маршрутке было 20 человек. Водитель и девять пассажиров (в том числе ребенок) погибли. Ещё девять пассажиров, включая двоих детей, получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшие дети — 11-летняя девочка из села Гульская Новоград-Волынского района и мальчик примерно 13 лет, личность которого ещё не выяснили, — в реанимации областной детской больницы, уточняют в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Они в тяжёлом состоянии.

Ещё семеро пострадавших — в разных больницах Житомира. Среди них 25-летняя женщина из Ружинского района Житомирской области, 19-летняя девушка из села Гульская, 43-летняя женщина и 55-летний мужчина из Новоград-Волынского, а также двое мужчин, имена, место жительства и возраст которых правоохранителям пока не известны.

По информации полиции на 17.00, среди погибших — 14-летний мальчик из села Гульская, 56-летний гражданин Грузии, 60-летняя женщина из Киева (родом из Ровенской области) и водитель автобуса, 44-летний мужчина из Полонного Хмельницкой области.

На месте аварии работали полицейские, спасатели и медики. Правоохранители ведут расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

В Житомирской области 21 июля объявили днём траура по погибшим, сообщают в пресс-службе Житомирской обладминистрации.

В конце мая под Харьковом попал в ДТП пассажирский автобус MAN. На окружной дороге в него врезался автомобиль «Иж». В автобусе, по информации патрульной полиции, никто не пострадал. Водитель «Иж» погиб,

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины