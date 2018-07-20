Главе Новобаварского района Татьяне Цибульник избрали меру пресечения - круглосуточный домашний арест

Я думаю, она вам пригодится, вы ж любите быть главной, если вы изучите эту книгу, то как минимум бригадиром, вы будете. Будете хорошо шить тапочки, рукавички.

Книга для швей, щетка и мыло. И красноречивая песня "Зечки тоже человечки и болят у них сердечки". Так активисты встречали Татьяну Цибульник сегодня перед зданием Червонозаводского суда Харькова.

Дмитрий Маринин, активист

Бог даст, и восторжествует закон, и Татьяна Анатольевна приедет в места не столь отдаленные, то её, я там, думаю, с удовольствием примут, и она будет, я думаю, как минимум начальником цеха швейного в какой-нибудь женской колонии.

Татьяну Цибульник подозревают во внесении недостоверных данных в декларацию. А именно - драгоценностей стоимостью более 600 тыс. грн. Которые по информации прокуратуры были изъяты во время обыска в рамках расследования другого дела. Поэтому в конце июня текущего года, прокуратура сообщила Цибульник о подозрении в декларировании недостоверной информации. Как и в прошлый раз, в суд Цибульник пришла с не абы какой группой поддержки.

Дмитрий Маринин, активист

Мы должны все обратить внимание на тех депутатов, на тех заместителей городского головы, таких как Руденко, Чечетова-Терашвили, ну и тех, которые поддержали, Тупицын, кто там ещё - Топчий, в общем, все главы районных администраций поддержали её там, попросили за неё, чтобы её взять на поруки и так далее… В моём понимании как обычного гражданина Украины, как обычного харьковчанина, что это означает только одно - они все поддерживают коррупцию.

На сегодняшнем заседании должны были рассматриваться два ходатайства, а именно: отстранение от должности и избрание меры пресечения для женщины.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Дивіться: це особа, яка займає досить відповідальне становище, це особа, яка має владу, може впливати на свідків, експертів, негативно впливати на слідство. Там шляхом тяганини, або ж переховування від слідства і таке інше. І тому ми вважаємо, що це достатні ризики для того, щоб обрати домашній арешт у цьому кримінальному провадженні, як запобіжний захід.

Судья Виктор Ежов решил согласиться с обвинением и выбрал для Татьяны Цибульник, избрав ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 21 августа. Защита Цибульник считает такое решение неправомерным и собирается его обжаловать.

Юлия Плетнева, адвокат подозреваемой

Да, точно будет обжаловано в суд высшей инстанции - апелляционный суд Харьковской области, поскольку данное решение является незаконным, а почему незаконным, потому что данная мера пресечения, она применяется при совершении тяжких преступлений, но никак не невнесением в декларацию, какого-то там колечка или какой-то серёжки.

А вот в отстранении от должности суд оказался менее суровым. Возможно, потому, что адвокат Цибульник предупредила о апокалипсисе, который постигнет Новобаварский район без мудрой руководительницы.

Юлия Плетнева, адвокат подозреваемой

Вона є керівник, керівник з великої букви, який як раз вміло виконує свої обов'язки та забезпечує життєдіяльність цілого району.

Виктор Ежов, судья

Про відсторонення Цибульник Тетяни Анатоліївни від посади голови адміністрації Новобоварського району Харківської міської ради в межах досудового розсліжування - відмовити.

И теперь районом руководить госпожа Цибульник будет из собственного дома.

Не скажется ли это на качестве работы руководителя с большой буквы, сама председатель отвечать новостям АТН не стала.

Агентство Телевидения Новости