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В Мерефе на пешеходном переходе грузовик сбил пенсионера

В Мерефе на пешеходном переходе грузовик сбил пенсионера

Сегодня, 21 июля, в полицию поступило сообщение о том, что около 9.40 в Мерефе на пешеходном переходе грузовой автомобиль «Ford» под управлением 52-летнего харьковчанина совершил наезд на 65-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшего доставили в харьковскую больницу с травматической ампутацией стопы, закрытым переломом бедра и травматическим шоком.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Факт события правоохранители внесли в журнал единого учета.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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