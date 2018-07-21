Возле границы с Россией задержали нарушителя без документов

На Харьковщине пограничники задержали мужчину без документов, который пытался незаконно попасть в Россию, минуя пункт пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

20 июля на в Дергачевском районе на участке на направлении населенных пунктов Грани (Украина) - Красный Хутор (РФ), получив предварительную информацию от участкового инспектора, пограничники обнаружили и задержали в 10 метрах от линии государственной границы 32-летнего гражданина РФ (с его слов).

Нарушитель без документов при себе пытался незаконно попасть в Россию.

Мужчина сообщил правоохранителям, что на территорию Украины он попал через нефункционирующий пункт пропуска на неподконтрольной территории и пытался вернуться в РФ, пересекая государственную границу Украины вне пункта пропуска, боясь украинского правосудия.

Путешественника привлекли к административной ответственности по статье 204-1 Кодекса Украины об административном правонарушении.

Его дальнейшую судьбу решит суд.

Агентство Телевидения Новости