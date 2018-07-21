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Украинец Зинченко "привез" 11-метровый, из-за которого "Манчестер Сити" проиграл дортмундской "Боруссии"

Украинец Зинченко привез 11-метровый, из-за которого Манчестер Сити проиграл дортмундской Боруссии

В США начался предсезонный футбольный турнир европейских топ-команд "Международный кубок чемпионов". В стартовом матче в Чикаго встречались английский "Манчестер Сити" и немецкая "Боруссия" (Дортмунд).

За "Мачестер Сити" весь матч отыграл на левом флаге защиты украинский футболист Александр Зинченко. И именно Зинченко стал антигероем матча. В середине первого тайма он в своей штрафной площади сделал подножку игроку "Боруссии" Кристиану Пулишичу.

Арбитр назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Марио Гётце, и "Боруссия" выиграла 1:0.


Агентство Телевидения Новости

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