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Нептун сняли с Земли лучше Хаббла

Нептун сняли с Земли лучше Хаббла

Впервые астрономам с Земли удалось получить качественные фото Нептуна.

Раньше планету так мог снять только Хаббл.

Ученые нашли способ создавать четкие снимки дальних объектов в космосе с обсерваторий на земле.

До этого шумы, создаваемые мелкими частицами, не позволяли сделать качественный снимок.

С помощью новой технологии "лазерных звезд" астрономы впервые сфотографировали Нептун с точностью орбитального телескопа Хаббл.

Соответствующие исследование опубликовали на сайте Европейской южной обсерватории.


Агентство Телевидения Новости

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