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Харьковская "Кобра" начала выступления в профессиональном футболе с крупного поражения
В первом туре Первой лиги украинского футбола харьковская "Кобра", ставшая правоприемником "Гелиоса", играла в Коваливке Киевской области с местным "Колосом".
"Колос" одержал крупную победу - 4:0.
В первом тайме забивали Виталий Гавриш и Владимир Лысенко. Оба замкнули головами верховые навесы.
Во второй половине встречи все тот же Лысенко реализовал 11-метровый, а затем, вноввь с пенальти, забил Денис Костышин.
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