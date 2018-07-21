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Харьковская "Кобра" начала выступления в профессиональном футболе с крупного поражения

Харьковская Кобра начала выступления в профессиональном футболе с крупного поражения

В первом туре Первой лиги украинского футбола харьковская "Кобра", ставшая правоприемником "Гелиоса", играла в Коваливке Киевской области с местным "Колосом".

"Колос" одержал крупную победу - 4:0.

В первом тайме забивали Виталий Гавриш и Владимир Лысенко. Оба замкнули головами верховые навесы.

Во второй половине встречи все тот же Лысенко реализовал 11-метровый, а затем, вноввь с пенальти, забил Денис Костышин.

Агентство Телевидения Новости

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