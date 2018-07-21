Сын президента Либерии забил гол в матче "Международного кубка чемпионов"

В рамках предсезонного туринра "Мкждународный кубок чемпионов" в Австрии сыграли между собой чемпионы Франции и Германии - парижский "Пари-сен-Жермен" против мюнхенской "Баварии"

За "ПСЖ" дебютировал знаменитый 40-летний итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, перешедший из "Ювентуса". Буффон провел на поле две трети матча. На момент, когда он был заменен, счет был ничейным - 1:1.

Открыл счет футболист "Пари-сен-Жермена" Тимоти Веа - сын обладателя "Золотого мяча" лучшего футболиста мира 1995-го года, а ныне - президента Либерии Джорджа Веа.

"ПСЖ" выиграл первый тайм - 1:0. Во втором же забивали футболисты "Баварии". Причем трижды. Хавьер Мартинес забил Буффону. Ренату Саншеш и Джошуа Цирзи - сменщику Буффона - Реми Дескаму.

В итоге - 3:1 в пользу "Баварии".





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