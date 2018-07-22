Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Об это сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воду отключили по таким адресам:

Индустриальный район: пр. Александровский, 103/4 (стояк) до 20:00 22.07.18 г.

Киевский район: въезд 1-й Лазковский (ч/с), въезд 2-й Лазковский (ч/с), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3), ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №3) до 20:00 22.07.18 г.; ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк) до 17:00 23.07.18 г.; ул. Короленко, 12, 14, 16-а, пер. Слесарный, 10, ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 41 (п. №1), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 86 (п. №4, стояк) до 20:00 22.07.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Г, спаренный стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Шевченковский район: ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. Шекспира, 3, 5 до 17:00 22.07.18 г.; ул. Зачепиловская (ч/с), пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №8, стояк), пр. Победы, 72 (п. №9), ул. Клочковская, 338 (п. №2) до 20:00 22.07.18 г.; ул. Сумская, 73 (п. №6, спаренный стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 23.07.18 г.

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