"Электротяжмаш" скрыл цены при закупке немецких подшипников почти на 5 миллионов евро

12 июля ГП «Завод« Электротяжмаш » заключило соглашение с компанией« Schokros Import & Export und Speditions GmbH »(Германия) о закупке подшипников на 4960000 евро, или 152,50 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро».

К 2020 году поставят 10 750 подшипников, из которых 350 шт. - типа 22320ЕА.S.M.C3, 100 шт. - типа 22326ЕА.S.M.C3, 3900 шт. - типа NUP417Е.М2.С4.FV1, 900 шт. - типа NU330Е.М2.1.С4.FV1, 3100 шт. - NU332Е.М2.1.С4.FV1 и 2400 шт. - типа NJ330Е.М2.1.С4.FV1.

Заказчик не обнародовал цены в отчете о заключении договора.

По данным из открытых источников, производителем этих подшипников является компания «Kugel- und Rollenlagerwerk Leipzig GmbH» (Германия).

Сайт «ImportGenius» сообщает, что в январе «Элетротяжмаш» ввозил подшипники KRW 22320ЕА.S.M.C3 от немецкого производителя «Kugel- und Rollenlagerwerk Leipzig GmbH» по 17 869 грн. / Шт. Это цена растаможки без НДС.

Немецкая фирма «Schokros Import & Export und Spedition» зарегистрирована в Берлине.

Она имеет общий номер телефона +49 30 27591121 с бухгалтерской компанией «Global Investment- und Logistik».

По данным сайта «Moneyhouse Deutschland», с января 2016 компанию «Schokros Import & Export und Spedition» возглавляет Андрей Слюсарев из Берлина. До него менеджерами были харьковчанка Ольга Татарос, Александр Хорс с Берлина и Олег Жировецький. Слюсарев является менеджером упомянутой «Global Investment- und Logistik» вместе с харьковчанином Игорем Арих - депутатом Харьковского горсовета от партии «Возрождение», список которой возглавлял мэр Харькова Геннадий Кернес. Также Арих фигурирует в историях о бесплатном выделении земли в Харькове по кооперативной схеме.

С января 2015 году «Электротяжмаш» без торгов заказал фирме «Schokros Import & Export und Spedition» подшипников и приборов на 8660000 евро.

Кроме того, в 2011-2012 годах она выиграла дважды открытые торги этого завода на поставку подшипников на сумму 3220000 евро.

Таким образом, в целом она получила от него заказов на 11880000 грн.

Агентство Телевидения Новости