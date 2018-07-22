Украинского музыканта в Греции приговорили к 180 годам лишения свободы

Суд греческого города Пирей 20 июля приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы "Перкалаба" Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука.

Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на переводчика прокуратуры города Пирей Лидию Костив.

Украинцев обвинили в незаконной перевозке мигрантов. Шваюка арестовали в Греции в марте 2018 года.

По словам Костив, мужчины совершили нарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Европейского союза, создание опасности для жизни людей из-за перезагрузки яхты и отсутствия спасательных средств.

Также при задержании у Шваюка и Литвинчука не было документов на управление яхтой.

Родные Шваюка и Литвинчука уверяют, что мужчины не собирались идти на преступление, и в такой ситуации оказались принудительно.

Мать Литвинчука рассказала, что они поехали в Турцию на вполне законную работу. Им предлагали быть помощниками капитана на прогулочной яхте.

В Турции работодатели заставили украинцев перевозить на яхте мигрантов. Для этого неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.

На яхте были еще 63 нелегальных мигранта.

При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет.

Изначально украинцам грозило 630 лет за решеткой.

По состоянию на август 2017 года по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов в Греции были арестованы и осуждены 115 граждан Украины.

Агентство Телевидения Новости