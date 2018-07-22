По делу о кровавом ДТП на Сумской исчезла свидетель - врач-нарколог, которая нашла в крови Зайцевой опиаты - СМИ (видео)
В Харькове исчезла врач-нарколог, которая сразу после смертельной аварии в октябре 2017 года осматривала Елену Зайцеву и обнаружила в ее крови опиаты, сообщает ТСН.
Врач Елена Федирко официально зарегистрирована и прописана вместе с сыном по харьковскому адресу, однако там соседи говорят, что не видели женщину уже около двух месяцев.
К ней неоднократно приходили судебные приставы, чтобы вручить повестку, но - тщетно.
Нет женщины и по адресам родственников, у которых она может находиться.
Из наркодиспансера Федирко также внезапно уволилась два месяца назад, и коллеги ее больше не видели
Связаться с врачом журналистам не удается и по телефону: связь с абонентом отсутствует.
Сразу после аварии, в которой погибли шесть человек, именно она - единственная из врачей - осматривала Елену Зайцеву и составляла акт, в котором отметила наличие опиатов в крови Зайцевой.
У водителя брали анализы, которых для повторной экспертизы почему-то не хватило, и теперь защита Зайцевой сможет попытаться оспорить ее результаты, считает адвокат потерпевших.
В суде объясняют, что повестки врач так и не получила, ведь по месту жительства ее не застали.
Уже есть решение о принудительном приводе женщины в суд, но если ее не найдут и не смогут вручить повестку, никакая ответственность за неявку ей не грозит.
Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen.
В результате аварии погибли шесть человек и пятеро пострадали.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Обвиняемая по делу Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.
Геннадий Дронов давать показания по делу отказался.