По делу о кровавом ДТП на Сумской исчезла свидетель - врач-нарколог, которая нашла в крови Зайцевой опиаты - СМИ (видео)

В Харькове исчезла врач-нарколог, которая сразу после смертельной аварии в октябре 2017 года осматривала Елену Зайцеву и обнаружила в ее крови опиаты, сообщает ТСН.

Врач Елена Федирко официально зарегистрирована и прописана вместе с сыном по харьковскому адресу, однако там соседи говорят, что не видели женщину уже около двух месяцев.

К ней неоднократно приходили судебные приставы, чтобы вручить повестку, но - тщетно.

Нет женщины и по адресам родственников, у которых она может находиться.

Из наркодиспансера Федирко также внезапно уволилась два месяца назад, и коллеги ее больше не видели

Связаться с врачом журналистам не удается и по телефону: связь с абонентом отсутствует.

Сразу после аварии, в которой погибли шесть человек, именно она - единственная из врачей - осматривала Елену Зайцеву и составляла акт, в котором отметила наличие опиатов в крови Зайцевой.

У водителя брали анализы, которых для повторной экспертизы почему-то не хватило, и теперь защита Зайцевой сможет попытаться оспорить ее результаты, считает адвокат потерпевших.

В суде объясняют, что повестки врач так и не получила, ведь по месту жительства ее не застали.

Уже есть решение о принудительном приводе женщины в суд, но если ее не найдут и не смогут вручить повестку, никакая ответственность за неявку ей не грозит.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen.

В результате аварии погибли шесть человек и пятеро пострадали.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Обвиняемая по делу Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов давать показания по делу отказался.

Агентство Телевидения Новости