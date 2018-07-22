После вмешательства Антимонопольного комитета на харьковском железнодорожном вокзале снизили стоимость парковки, - ХАЦ

После вмешательства АМКУ фирма из окружения вице-мэра Андрея Руденко снизила цену за парковку на железнодорожном вокзале с 5 до 2 гривен, сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Как сообщается на официальном сайте Харьковского областного территориального отделения АМКУ, оператор площадки для парковки выполнил рекомендации по уменьшению стоимости парковки с 5 до 2 гривен за 1 час.

Как сообщили в ХАЦ, оператором площадки для парковки возле пригородного терминала «Б» на Южном вокзале является ООО «Единая международная транспортная система».

Решением Харьковского горсовета от 21 января 2015 года специально оборудованную площадку для платной парковки на площади Привокзальной, 1 (пригородный терминал «Б») площадью 2137,5 кв.м с 171 как место для парковки транспортных средств было закреплено за вокзалом Харьков-пассажирский.

ГП «Южная железная дорога» заключило договор с ООО «Единая международная транспортная система» по обеспечению и осуществления парковки транспортных средств на местах для парковки.

Согласно решению исполнительного комитета Харьковского городского совета от 18.01.2012 № 26 «Об установлении предельных тарифов на услуги по содержанию площадок для платной пользования» ​​стоимость услуг по парковке транспортных средств на специально оборудованных площадках для парковки в Харькове составляет 2 гривны за 1 час.

По имеющейся у территориального отделения АМКУ информации ООО «Единая международная транспортная система» взимало с 2015 года за услуги по парковке 5 гривен за 1 час (тариф для отведенных площадок для парковки, в то время как «Единая международная транспортная система» обслуживает специально оборудованную площадку для парковки).

По информации Харьковского антикоррупционного центра, собственниками ООО «Единая международная транспортная система» является Андрей Дорожко, Татьяна Пиунова и Александр Резанов. Контактный телефон фирмы совпадает с телефоном ООО «Авто-ОВИ», ООО «ТК« Трансавто », ООО« АТП «Автотранс» и другие.

В ХАЦ отметили, что эти фирмы относятся к сфере влияния вице-мэра Харькова Андрея Руденко, депутата Харьковского горсовета Андрея Жорника и одного из крупнейших харьковских перевозчиков Валерия Дробушко.

Это уже не первый случай, когда АМКУ обращает внимание на завышение стоимости услуг по парковке автомобилей на охраняемой парковке на железнодорожном вокзале станции Харьков-Пассажирский, подчеркнули в ХАЦ.

В 2017 году областное территориальное управление АМКУ давало аналогичные рекомендации ООО «Пивденбудсервис».

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