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22.07.2018 21:28
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Харьковский "Металлист 1925" добыл победу в своем первом в истории матче в Первой лиге украинского футбола

Харьковский Металлист 1925 добыл победу в своем первом в истории матче в Первой лиге украинского футбола

Удачным вышел дебют харьковского "Металлиста 1925" в Первой лиге.

Подопечные Сергея Валяева принимали в 1-м туре команду "Агробизнес" из Волочиска.

"Металлист 1925" победил со счетом 2:0. Победу принесли голы Дмитрия Сулы и Сергея Романова, забитые в концовке игры.

Это был первый в истории "Металлиста 1925" матч в Первой лиге украинского футбола и, соответственно, первая победа на таком уровне.

 

Агентство Телевидения Новости

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