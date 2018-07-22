Харьковский "Металлист 1925" добыл победу в своем первом в истории матче в Первой лиге украинского футбола

Удачным вышел дебют харьковского "Металлиста 1925" в Первой лиге.

Подопечные Сергея Валяева принимали в 1-м туре команду "Агробизнес" из Волочиска.

"Металлист 1925" победил со счетом 2:0. Победу принесли голы Дмитрия Сулы и Сергея Романова, забитые в концовке игры.

Это был первый в истории "Металлиста 1925" матч в Первой лиге украинского футбола и, соответственно, первая победа на таком уровне.

Агентство Телевидения Новости