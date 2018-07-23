В Харькове заместитель председателя фракции "Самопоміч" в облсовете сложил полномочия и вышел из партии

Харьковский депутат Дмитрий Булах заявил о своем выходе из фракции та партии "Самопоміч" в областном совете.

Об этом он лично сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня стало известно о том, что вследствии разного видения ситуации и целей политической деятельности и борьбы, мной и Igor Cherniak были приняты несколько важных решений. Детальнее о позиции Игоря вы можете почитать на его странице.

Я же со своей стороны тоже хочу вас проинформировать.

1. Я написал заявление о выходе из Политической партии "Об'єднання "Самопоміч".

2. Я принял решение сложить полномочия заместителя главы одноименной фракции в Харьковском областном совете.

Моя позиция не изменилась, я буду все также непримирим и делать все то, что диктуют мои принципы, и на что меня уполномочил мой избиратель.

Все будет хорошо. Вот увидите», - написал Дмитрий Булах и, поблагодарив за совместную работу всех своих однопартийцев, пожелал им удачи в будущем.

Агентство Телевидения Новости