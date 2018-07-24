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В Краснокутском районе женщина выращивала коноплю
В Краснокутском районе в полицию обратился 40-летний мужчина и сообщил о том, что местная жительница выращивает коноплю.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Во обыска домовладения злоумышленницы участковые обнаружили и изъяли 13 кустов наркотических растений.
Женщина рассказала правоохранителям, что растения она выращивала для себя.
Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
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