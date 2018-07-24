В Краснокутском районе женщина выращивала коноплю

В Краснокутском районе в полицию обратился 40-летний мужчина и сообщил о том, что местная жительница выращивает коноплю.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во обыска домовладения злоумышленницы участковые обнаружили и изъяли 13 кустов наркотических растений.

Женщина рассказала правоохранителям, что растения она выращивала для себя.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости