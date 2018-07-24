В Украине прогнозируют грозы

«24 июля днём в Украине грозы, утром и днём в прикарпатских областях сильные дожди. 24 июля в большинстве южных районов и Кировоградской области чрезвычайный уровень пожарной опасности», — сообщает Укргидрометцентр.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, 24 июля местами по области кратковременный дождь, гроза, по городу — без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днём до +32.

На 25 июля по Харькову и области синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, местами град с порывами ветра до 20 м/с.

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