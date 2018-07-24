Судья, который ведет дело Кернеса в Полтаве, пожаловался на давление и угрозы

Судья, который ведет дело Харьковского мэра Геннадия Кернеса и его охранников в Полтаве, пожаловался на давление со стороны адвоката потерпевших при помощи СМИ, смаих потрепевших и активистов.

Судья районного суда Полтавы Андрей Антонов обратился в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру Украины 9 июля с соответсующим заявлением.

В заявлении сообщается, что представитель потерпевших, сами потерпевшие и представители общественных организаций грубо вмешиваются в деятельность судьи и оказывают давление на судью посредством СМИ.

Сообщается, что под судом после судебного заседания проходят пикеты, от судьи требуют принятия конкретного решения, угрожая ему физической расправой.

Также в заявлении указывается, что поскольку 30 июля у судьи Антонова должно состояться квалификационное оценивание, то его шантажируют непрохождением им аттестации.

Также судья заявил об оказываемом давлении на его близких родственников, в частности, на брата, который также работает судьей, и на отца, который является судьей в отставке.

Статьей 6 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» запрещено вмешательство в деятельность суда при осуществлении правосудия, давление на суд и неуважение к суду, выраженное в любой форме.

В связи с этим судья Антонов обратился в ВСП и Генпрокуратуру, чтобы в этих инстанциях приняли соответствующие меры реагирования.

К своему заявлению судья приобщил скриншоты сообщений адвоката потерпевших на странице в Фейсбук и копии его интервью СМИ.

Напомним, 10 июля в судебном заседании по делу Кернеса судья Антонов, заслушал сторону защиты Геннадия Кернеса и удалился в совещательную комнату для вынесения решения по делу. В ближайщее время суд огласит его. Как сообщалось ранее, представители потерпевших, сами потерпевшие, представители обвинения не являлись на 6 последних судебных заседаний. Суд признал их неявку неуважительной.

Агентство Телевидения Новости