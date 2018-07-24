Булах и Черняк вышли из «Самопомочи»
Об этом Черняк и Булах сообщили накануне в Facebook.
Игорь Черняк также вышел из состава фракции «Самопомич» Харьковского горсовета, а Дмитрий Булах сложил полномочия замглавы одноимённой фракции Харьковского облсовета.
Друзья! У меня есть одна важная новость! Я принял решение выйти из состава фракции "Объединение "Сампомич" в Харьковском...
Опубликовано Igor Cherniak Понедельник, 23 июля 2018 г.
Да, друзья, несколько важных новостей. Сегодня стало известно о том, что в следствие разного видения ситуации и целей...
Опубликовано Dmytro Bulakh Понедельник, 23 июля 2018 г.
Свою позицию депутаты объясняют «следствием разного видения ситуации и целей политической деятельности и борьбы».
«К сожалению, через отдельные разногласия Игорь Черняк принял собственное решение выйти из фракции «Объединение «Самопомич». Мы уважаем решение депутата Игоря Черняка и благодарим за работу в нашей команде», — сказано в заявлении на сайте Харьковской областной организации партии «Самопомич».
Игорь Черняк и Дмитрий Булах — сооснователи общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр».