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Булах и Черняк вышли из «Самопомочи»

Булах и Черняк вышли из «Самопомочи»Об этом Черняк и Булах сообщили накануне в Facebook. 

Игорь Черняк также вышел из состава фракции «Самопомич» Харьковского горсовета, а Дмитрий Булах сложил полномочия замглавы одноимённой фракции Харьковского облсовета. 

Друзья! У меня есть одна важная новость! Я принял решение выйти из состава фракции "Объединение "Сампомич" в Харьковском...

Опубликовано Igor Cherniak Понедельник, 23 июля 2018 г.

Да, друзья, несколько важных новостей. Сегодня стало известно о том, что в следствие разного видения ситуации и целей...

Опубликовано Dmytro Bulakh Понедельник, 23 июля 2018 г.

Свою позицию депутаты объясняют «следствием разного видения ситуации и целей политической деятельности и борьбы».

«К сожалению, через отдельные разногласия Игорь Черняк принял собственное решение выйти из фракции «Объединение «Самопомич». Мы уважаем решение депутата Игоря Черняка и благодарим за работу в нашей команде», — сказано в заявлении на сайте Харьковской областной организации партии «Самопомич».

Игорь Черняк и Дмитрий Булах — сооснователи общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр». 

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