Из-за сообщений о взрывчатке из харьковских бизнес-центров и магазинов эвакуировали людей

В течение суток 23 июля спасателям поступали анонимные электронные сообщения о закладке взрывных устройств в зданиях харьковских бизнес-, фитнес-центров и магазинов.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

В сообщениях указывалось о заложенной взрывчатке по адресам:

- Киевский район, ул. Академика Проскуры, 1, бизнес центр «TelesensVentures» - 5 раз, а также ночью 24.07 - 1 раз; ул. Алчевских, 31, бизнес центр «Авалон»; ул. Свободы, 7/9, бизнес-центр «Parallel'50»;

- Основянский район, ул. Б. Хмельницкого, 24, бизнес-центр «Протон»;

- Немышлянский район, пр. Московский, 142, бизнес-центр «City Hall» - 5 раз.

- Московский район, ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46, интернет-магазин компьютерной техники «Сервер» - 4 раза; ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП» - 8 раз;

- Слободской район, ул. Московский, 94, интернет-магазин «S-Tell»; Гимназическая набережная, 12 торгово-сервисный центр «АВС» - 3 раза; пр-кт Московский, 86А, фитнес-клуб «Стимул»;

- Шевченковский район, проспект Победы, 58а, интернет-магазин «S-Tell» - 5 раз; ул. Сумская 85, фитнес-клуб «Тетра»; ул. О. Яроша, 14 фитнес-клуб «Унифект»;

- Индустриальный район, пр-кт Александровский, 114, фитнес-клуб «Форма-Т» - 7 раз, а также ночью 24 июля фитнес-клуб «Форма-Т» - 1 раз.

Для проверки информации на места расположения объектов выезжали следственно - оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники.

Во время проверки из зданий были эвакуированы посетители и персонал, обследованы помещения и прилегающая территория.

Взрывчатки и взрывных устройств специалисты не обнаружили.

Агентство Телевидения Новости