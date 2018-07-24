«Головные боли носят характер пыток»: защита просит домашний арест для Зайцевой

Об этом она заявила на сегодняшнем заседании, которое транслировал телеканал UA: Харків в Facebook.

Срок действия меры пресечения Зайцевой и Дронову истекает, и на сегодняшнем заседании прокуратура выступила с ходатайством о продлении содержания под стражей. По словам прокуроров, риски, что обвиняемые могут скрыться, влиять на участников процесса, препятствовать ему другим способом, не исчезли.

Защитник Геннадия Дронова Сергей Перепелица, как и прежде, просил отпустить подзащитного под круглосуточный домашний арест. Позицию защиты поддержал обвиняемый.

«У меня мама дома, 82 года. Некому за ней ухаживать сейчас. Соседи ухаживают. Мне тяжело об этом говорить, но никто меня не слышит, к сожалению», — обратился к судье Геннадий Дронов.

Защитница Зайцевой Юлия Козырь впервые в ходе судебного рассмотрения по сути назвала позицию обвинения о продлении меры пресечения необоснованной и незаконной.

«Уважаемый суд, относительно продления меры пресечения позиция защиты Зайцевой изменилась. И на данный момент мы также возражаем против продолжения срока меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявила Козырь.

«Считаем, что ни один из рисков, о которых сегодня указал прокурор, не доказан, не предоставлено ни одного надлежащего и допустимого доказательства о продолжении существования хотя бы одного риска. Учитывая, что и действующее украинское законодательство, и практика Европейского суда по правам человека состоит в том, что именно на сторону обвинения возложено обязательство доказывания наличия продолжения существования рисков, считаю, что данное ходатайство необосновано», — сказала защитник Зайцевой.

«Я также хочу подтвердить и подчеркнуть то, что единственный тот факт, что в санкции статьи, которая инкриминируется Зайцевой и предусмотрено тяжкое наказание, не может быть основанием для применения самой строгой меры пресечения. Об этом говорит практика Европейского суда по правам человека [...]. Относительно риска «влияния на свидетельства экспертов». Я также считаю, что никаким образом данный риск не подтверждён [...]», — заявила Козырь.

«На данный момент нет ни одного подтверждения того, что ранее Зайцева влияла на показания других участников процесса, показания потерпевших, свидетелей, таких доказательств прокурором не предоставлено на сегодняшний момент. Кроме того, при рассмотрении данного вопроса, о наличии или отсутствии рисков, прошу также суд учесть, что в течение всего досудебного следствия, судебного рассмотрения, Зайцева признавала свою вину в совершении преступления, искренне раскаивалась, её семья частично возместила ущерб потерпевшим, давала показания следователю, суду, принимала участие в других следственных действиях... », — добавила защитник.

«Самое главное то, что все вышеуказанные риски нивелируются наличием у Зайцевой заболеваний, симптомы которых постоянно беспокоят её, требуют систематического надзора врачей, регулярных обследований и лечения в условиях стационара. Указанное подтверждается выписками из истории болезни Зайцевой, начиная с 2007 года, когда последняя попала в ДТП по результатам которого она получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровотечение и другие диагнозы», — заявила Козырь.

По словам Козырь, в условиях изолятора её обследуют и назначают лечение не только врачи медицинской части, но и специлисты из других больниц, «которые посещают её в данном учреждении».

«Данная медицинская документация свидетельствует о том, что состояние Зайцевой, к сожалению, ухудшается. Отсутствие надлежащего медицинского обследования, лечения с помощью медоборудования, высококвалифицированных специалистов, постоянного надзора врачей, необходимых лекарственных средств, могут привести к невозвратимым последствиям для неё. А с учётом постоянных сильных головных болей — вообще носят характер пыток», — заявила Козырь.

«Учитывая состояние здоровья Зайцевой, описанный мной, невозможность получения адекватной медицинской помощи..., последняя должна быть освобождена с избранием для неё менее строгой меры пресечения. Считаю, что адекватной в данном случае мерой пресечения, с учётом резонансности данного дела, является круглосуточный домашний арест с использованием электронного средства контроля», — подытожила защитник.

Ранее при продлении меры пресечения защита Зайцевой заявляла, что считает риски недоказанными, но «с учётом общественного резонанса и из уважения к чувствам потерпевших» не возражала против продления меры пресечения.

Суд удалился в совещательную комнату.

UPD: Суд продлил срок содержания под стражей обоим обвиняемым. Следующее заседание назначено на 31 июля.

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