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В результате сильных лесных пожаров в Греции погибли более 70 человек

В результате сильных лесных пожаров в Греции погибли более 70 человек

Разгоревшиеся в Греции сильные лесные пожары, по последним данным, привели к гибели 74 человек, передают во вторник европейские СМИ со ссылкой на греческую пожарную службу.

Ранее поступала информация о 60 погибших и 150 пострадавших.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных.

Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома.

Так, по информации агентства "Ассошиэйтед пресс", морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.

Агентство Телевидения Новости

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