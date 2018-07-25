Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 25 июля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк), 9-д (п. №3, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Матюшенко, 7 (п. №3), - до 20:00.

В Московском районе, на въезде Загороднем, проезде Загороднем, воду должны дать до 13:00; на пр. Тракторостроителей, 77 (п. №9, стояк), - до 17:00; на ул. Героев Труда, 70 (п. №9, стояк), пр. Тракторостроителей, 160-б (п. №7, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Ново-Баварском, 93 (п. №4, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 17:00; на ул. Коростельской, - до 19:00; на б-ре Профсоюзном, 66, ул. Свинаренко, 1 (п. №3), ул. Селянской, 22 (п. №3, стояк), - до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 308, 310, подачу воды возобновят до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 150 (п. №2, стояк), воду дадут до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Чеботарской, 40 (п. №1), ул. Инициативной, 10/24 (п. №3, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Рудаковской, ул. Зачепиловской, ул. 23 Августа, 26 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Науки, 21-а (п. №1, стояк), 39 (п. №2, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №5, стояк), 76 (п. №3, стояк), 62-г (п. №1, стояк), 67 (п. №7, стояк), воды не будет до 20:00.

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