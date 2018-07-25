В Киевском районе у харьковчанина изъяли наркотические «соли»
21 июля харьковским правоохранителям поступило сообщение о том, что у дома на улице Леся Сердюка неизвестный ведет себя подозрительно и что-то ищет. По указанному адресу выехал наряд полиции.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по приметам, предоставленным заявителем, полицейские обнаружили 25-летнего мужчину.
При личном досмотре у него нашли и изъяли пакет с кристаллообразным веществом белого цвета.
Парень сообщил, что в пакете находится наркотическое вещество «соли».
Вещественные доказательства направили на исследование.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.