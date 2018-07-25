В Харьковской области на пляже детского лагеря нашли опасную бактерию

Перечень мест массового отдыха населения на водоемах на территории Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в Балаклее на пляже загородного детского лагеря «Олимпия» на реке Ляховка ежегодно установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют отдыхающим купание на этом пляже.

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