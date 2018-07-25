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Невообразимый гол в чужие ворота от своей штрафной площади

Невообразимый гол в чужие ворота от своей штрафной площади

В матче чемпионата Швейцарии по футболу забит гол с 70-ти метров.

Встречались команды "Сьон" и "Лугано". На 4-й минуте матча футболист "Лугано" Драган Михайлович, приняв в воздухе пас от партнера у своей штрафной площади, не дал мячу опуститься на землю и пробил в одно касание. Мяч, пролетев через все поле, ударился о газон перед вратарем "Сьона", перелетел его и оказался в воротах.

Так "Лугано" открыл счет. Финальный же свисток зафиксировал победу "Лугано" со счетом 2:1.


Агентство Телевидения Новости

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