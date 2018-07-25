Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:42
Просмотров: 52

Казахская команда украинского тренера победила в еврокубковом матче благодаря голу-красавцу в компенсированное время

Казахская команда украинского тренера победила в еврокубковом матче благодаря голу-красавцу в компенсированное время

Во втором квалификационном этапе Лиги Чемпионов казахстанская «Астана», которую тренирует украинский специалист Роман Григорчук встречается с датским «Мидтьюлланном».

В первом матче в Астане по истечении 90 минут счет был ничейным - 1:1. Арбитр компенсировал 4 минуты. И на заключительной, 4-й, потрясающий дальний удар удался венгерскому футболисту "Астаны" Ласло Кляйнхайзлеру. Мяч от штанги залетел в ворота.

Григорчук очень радовался этому голу, позволившему "Астане" победить 2:1. Однако впереди еще ответный матч в Дании.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 