Харьковский лучник Виктор Рубан сумел пройти один круг на Кубке мира в Берлине

Олимпийский чемпион Пекина-2008 37-летний харьковский лучник Виктор Рубан по-прежнему остается одним из ведущих украинских спортсменов в стрельбе из лука. Правда, на международных соревнованиях Рубан уже довольно давно не попадает на призовые места.

На розыгрыша Кубка мира в Берлине Рубан, квалифицировавшись 69-м, сумел пройти первый круг турнира с прямым выбыванием, победив 6:0 (26:25, 30:27, 29:28) голландца Яна ван Тонгерена.

А вот следующий этап - стадия 1/32-й финала оказалась для Рубана непроходимой. Виктор уступил канадцу Кристиану Дуэнасу 3:7 (28:24, 27:30, 27:29, 27:27, 23:27) и выбыл из дальнейшей борьбы за награды.

Агентство Телевидения Новости