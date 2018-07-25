Марадона дал бессвязное интервью, находясь за рулем

Диего Марадона угодил в очередной скандал.

Легендарный экс-футболист и председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона снова попал в скандальную хронику. На этот раз Марадона не сумел дать интервью аргентинским журналистам.

Так, аргентинец отправился на отдых домой, где местный телеканал хотел взять у него интервью, однако представители СМИ застали Марадону за рулем авто в нетрезвом состоянии. Он едва разговаривал.

https://24tv.ua/ru/sport_tag1125

Легендарный аргентинский экс-футболист, а ныне председатель правления фктбольного клуба "Динамо" (Брест), побыв недельку в Беларуси, отправился на отдых домой, где местный телеканал хотел взять у него интервью. Представители СМИ застали Марадону, садящимся за руль авто. При этом он был в явно неадекватном состоянии и больше мычал, чем говорил.

В разговоре Марадона вроде бы обвинил президента футбольной ассоциации Аргнентины в коррупции, однако понять Марадону было очень тяжело.

Остается загадкой, как далеко доехал Марадона в таком состоянии на машине, да еще и со спутницей на переднем сидении.

Диего Марадона угодил в очередной скандалЗнаменитый аргентинский футболист, тренер и функционер Диего Марадона отправился на отдых в родную Аргентину, после своего назначения на посто одного из руководителей белорусского клуба Динамо (Брест).

Подробности читайте на УНИАН: https://sport.unian.net/football/10200699-maradona-popalsya-pyanym-za-rulem-na-otdyhe-v-argentine-video.html





Агентство Телевидения Новости