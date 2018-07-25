Под Харьковом столкнулись автобус и грузовик

Авария произошла сегодня около 7.30 на Симферопольском шоссе в Харьковском районе области. Столкнулись автобус 1155-го маршрута «Конный рынок (Харьков) — Бабаи» и грузовик MAN, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. Их отвезли в Харьков, в больницу скорой помощи. В полиции говорят, что они в удовлетворительном состоянии — травмы незначительные.

Водители автобуса и грузовика, мужчины 34 и 35 лет, не пострадали.

Сведения об аварии внесли в Журнал единого учёта правонарушений. Правоохранители выясняют, из-за чего произошло столкновение.

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