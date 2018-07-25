Скандальную "Опасную Аню" очередной раз поймали за рулем в нетрезвом состоянии (видео)

Скандальную харьковскую «автоблогершу» Анну Кривуц, которая известна интернет-пользователям и харьковчанам как Опасная Аня, очередной раз за месяц заметили за рулем в нетрезвом состоянии.

Сегодня, 25 июля, "Харьков LIVE" опубликовал в Facebook новое видео, на котором можно увидеть, как девушку останавливает полиция.

При общении с патрульными девушка разговаривала на повышенных тонах, нецензурно выражаясь.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее сообщалось, что Анну Кривуц оштрафовали почти на два миллиона гривен.

Затем Анна Кривуц устроила скандал на пляже в Безлюдовке, когда попыталась заехать на своем автомобиле Лексус прямо к берегу.

Также в отношении девушки рассматривалось дело о ДТП и неоднократно составлялись протоколы.о нарушении ПДД.





Агентство Телевидения Новости