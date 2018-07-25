Киевское "Динамо" начало чемпионат Украины с победы, благодаря автоголу "Ворсклы"

В 1-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги киевское "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу" и минимально победило - 1:0, не забивая в чужие ворота.

Единственный гол был забит после того, как воспитанник харьковского футбола нападающий "Динамо" Артем Беседин запрессинговал вратаря "Ворсклы" Богдана Шуста, отобрал у голкипера мяч и пробил по воротам. Защитник же "Ворсклы" Ардин Даллку, пытаясб выбить мяч, направил его в свои ворота.





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