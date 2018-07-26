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За сутки на Харьковщине в ДТП погибли два водителя и пешеход

За сутки на Харьковщине в ДТП погибли два водителя и пешеход

25 июля в Московском районе на  ул. Гарибальди, 10 в 15:10 произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля Джилли.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Как сообщается, водителю автомобиля стало плохо, вследствие чего он врезался в дерево.

От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

В тот же день в Боровском районе в 16:20 водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Кроме того, сообщается, что сбитый на ул. Льва Ландау в 12.00 автомобилем РЕНО пешеход от полученных травм скончался на месте.

Напомним, вчера сообщалось, что на проспекте Льва Ландау автомобиль Renault Kangoo сбил переходившую дорогу женщину.

 

Агентство Телевидения Новости

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