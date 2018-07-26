Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:44
Просмотров: 81

В Харьковском районе рецидивист ударил ножом подростка

В Харьковском районе рецидивист ударил ножом подростка

В полицию поступило сообщение от медиков 25-й Харьковской городской клинической больницы о том, что к ним госпитализировали 15-летнего харьковчанина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По информации медиков, состояние здоровья пострадавшего стабильное - средней тяжести.

Прибывшие правоохранители со слов потерпевшего установили, что в садовом обществе в поселке Лизогубовка у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной, в результате которого  злоумышленник ударил подростка кухонным ножом в грудь.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 51-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и другие преступления.

Его полицейские задержали.

Кроме того, во время обыска дачи подозреваемого полицейские изъяли 19 кустов растений конопли и две стеклянные банки, наполовину заполненные веществом растительного происхождения в измельченном и высушенном состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 