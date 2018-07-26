В Харьковской области пропал подросток

Полицейские Харьковской области разыскивают пропавшего Артура Петренко, 2003 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Парень 25 июля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Пропавшему подростку на вид 15-17 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Парень был одет в голубые джинсы, футболку светлого цвета и черно-белые кроссовки.

При себе имел барсетку через плечо черно-салатового цвета, кольцо-печатку и цепочка с подвеской в ​​виде сердца.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в Богодуховский отдел полиции по телефонам: 102, (05758) 3-21-02, 099-51-02-007.

Агентство Телевидения Новости