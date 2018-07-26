В Харьковской области отправили за решетку ревнивца, который убил бывшую жену

В Первомайском районе суд признал виновным ранее судимого 48-летнего жителя поселка Вторая Ивановка Барвенковского района в умышленном убийстве бывшей гражданской жены (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, в апреле 2016 года незадолго до трагедии пара разошлась. Причиной семейного разлада стала ревность и агрессивное поведение мужа. Он частенько выпивал и сильно бил сожительницу. Не выдержав такого семейной жизни, женщина попросила мужа уйти.

Однако и после развода он не хотел давать бывшей жене покоя и продолжал конфликтовать с женщиной.

В тот день выпивший мужчина пришел домой к своей бывшей сожительнице. В это время женщина спала. Злоумышленник подошел к кровати, сел сверху на свою жертву, чтобы она не могла вырваться, взял кухонный нож и трижды ударил им свою «бывшую».

От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте, а убийца пошел домой. Орудие убийства – нож – злоумышленник выбросил по дороге домой в колодец.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости