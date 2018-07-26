Сегодня 14:54
Просмотров: 155
На Салтовке из окна многоэтажки выпал мужчина
26 июля, в 8:41 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев из окна квартиры на 8 этаже выпал мужчина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте.
На месте происшествия работают правоохранители.
На данный момент обстоятельства трагедии выясняются.
На место выехала съемочная группа АТН. Подробности будут в репортаже.
Загрузка...