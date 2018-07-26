В центре Харькова Opel и Mercedes не поделили перекресток

Сегодня в 12-05 на пересечении улицы Ромена Роллана с проспектом Независимости не разминулись автомобили Opel Astra и Mercedes-Benz.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших в ДТП нет. По предварительной информации, водитель Opelпри выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил водителю Mercedes преимущество в движении.

На водителя Opel патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости