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"Ювентус" без своего звездного новичка Роналдо обыграл "Баварию" в "Международном Кубке чемпионов"

Ювентус без своего звездного новичка Роналдо обыграл Баварию в Международном Кубке чемпионов

В предсезонном турнире "Международный Кубок чемпионов", с участием европейских топ-команд, в Филадельфии сыграли между собой чемпионы Италии и Германии - туринский "Ювентус" против дортмундской "Боруссии".

Звездный португальский новичок "Ювентуса" португалец Криштиано Роналдо пока продолжает отдыхать после чемпоината мира и в США с "Ювентусом" не полетел.

Впрочем, и без Роналдо футболисты "Юве" одержали победу - 2:0.

При этом голевым дублем отметился Андреа Фавилли. Оба гола он провел в первом тайме.


Агентство Телевидения Новости

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