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"Ювентус" без своего звездного новичка Роналдо обыграл "Баварию" в "Международном Кубке чемпионов"
В предсезонном турнире "Международный Кубок чемпионов", с участием европейских топ-команд, в Филадельфии сыграли между собой чемпионы Италии и Германии - туринский "Ювентус" против дортмундской "Боруссии".
Звездный португальский новичок "Ювентуса" португалец Криштиано Роналдо пока продолжает отдыхать после чемпоината мира и в США с "Ювентусом" не полетел.
Впрочем, и без Роналдо футболисты "Юве" одержали победу - 2:0.
При этом голевым дублем отметился Андреа Фавилли. Оба гола он провел в первом тайме.
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