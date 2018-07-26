Полиция ищет преступников, совершивших налет на ювелирный магазин в Харьковской области

25 июля около 16:35 в поселке Донец Балаклейского района трое неизвестных мужчин в масках ворвались в ювелирный магазин и, угрожая продавщице применением оружия, завладели деньгами в сумме около 17 000 гривен и ювелирными изделиями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным, сумма стоимости украшений составляет более 300 000 гривен.

Установлено, что с места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Volkswagen Golf III».

Для их розыска правоохранители ввели оперативный план «Сирена».

Приметы злоумышленников:

1. Рост 180-185 см, крепкого телосложения. Был одет в камуфляжную куртку, черные брюки, кроссовки черного цвета с белыми полосками, панаму голубого цвета, резиновую маску на лице.

2. Рост 180-185 см, среднего телосложения. Был одет в рубашку с длинным рукавом, брюки бежевого цвета, черные кроссовки, черную шляпу с эмблемой «NY» и платок на лице. Мужчина имеет татуировку на левой руке.

3. Рост 175-180 см, крепкого телосложения. Был одет в рубашку с длинным рукавом голубого цвета, черные брюки, черные сапоги, панаму голубого цвета и маску на лице. Сейчас полицейские проводят комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемых, обращаться по телефонам: 102, 2-09-02, 066-951-28-31 или другим удобным способом. Полиция гарантирует анонимность обратившимся.

Агентство Телевидения Новости