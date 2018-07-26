Под Харьковом в результате несчастного случая погиб мужчина

25 июля, в 12:36 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Мищенки Харьковского района убило током мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным полиции, 62-летний мужчина открыл трансформатор и залез внутрь, чтобы восстановить электроснабжение на территории села.

От полученного удара электротоком он погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Агентство Телевидения Новости