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Под Харьковом в результате несчастного случая погиб мужчина
25 июля, в 12:36 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Мищенки Харьковского района убило током мужчину.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По предварительным данным полиции, 62-летний мужчина открыл трансформатор и залез внутрь, чтобы восстановить электроснабжение на территории села.
От полученного удара электротоком он погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".
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