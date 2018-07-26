Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:01
Просмотров: 86

Под Харьковом в результате несчастного случая погиб мужчина

Под Харьковом в результате несчастного случая погиб мужчина

25 июля, в 12:36 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Мищенки Харьковского района убило током мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным полиции, 62-летний мужчина открыл трансформатор и залез внутрь, чтобы восстановить электроснабжение на территории села.

От полученного удара электротоком он погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 