Рекордного урожая на Харьковщине не будет. Область завершает сбор ранних зерновых

Виктор работает за комбайном уже более пяти лет. Ранее был водителем трактора, сейчас говорит, что почти живет на поле, с началом жатвы с восьми утра занят сбором ранних зерновых культур в Красноградском районе.

Виктор Валько, комбайнер

Ну, рабочий день начинается с восьми часов утра, за рулём я нахожусь 12 часов, за это время мы убираем 30-35 гектар. Началась нормально, а потом, конечно, уже ж по ходу уборки дощі були. - Вы прекращали работу, да, на какой период? - Ну, там не больше, чем на день.»

Действительно, признаются аграрии, погодные условия затянули жатву. Из-за дождей, говорит Сергей Гладков, выбились из графика уже дней на пять, но обещают успеть в срок. Через влагу на полях начинает расти бурьян, поэтому, говорит мужчина, нужно спешить убрать пшеницу, чтобы получить чистое и сухое зерно.

Сергей Гладков, рук. регионального управления СТОВ "Мрия", группы компаний "Кернел"

Если мы говорим о СТОВ "Мрия"- это 30 тысяч гектар земли, если мы говорим об отделении, которым руковожу я - это 15 тыщ гектар, если мы говорим о том, где мы находимся в данный момент, участке - это 5 тыщ гектар земли. Грубо говоря - это 1700 гектар озимой пшеницы, 1700 гектар соняшника, 2000 кукурузы и кормовой клин, ну грубо там пять с копейками.

Валерий Кицюк, первый зам. председателя Красноградской районной госадминистрации

На данний час - це практично останне поле, що залишилося в хозяйстві "Мрія" тут ми з вами присутні і бачимо, в наявності те, що проходить сьогодні в Красноградському районі. На даний час у нас зібрано 80% площ зернових, середня врожайність 30-31 центнерів з гектара. Найбільші показники у нас по району в КСП "Зоря" - це 40 центнерів з гектара.

Самые высокие показатели, отмечает директор Департамента агропромышленности ХОГА, Александр Нездюр, в Волчанском, Богодуховском районе, а также в Красном Куте и Золочеве, там урожайность достигает почти 40 центнеров зерновых с гектара. Но есть районы, где погода существенно снизила урожай.

Александр Нездюр, директор Департамента агропромышленности ХОГА

Это Близнюковский район, Золочевский район, Кигичевский район, Лозовской район - это те районы, которые больше всего пострадали от засухи. Это была засуха осенняя, это засуха весенняя и, соответственно, урожайность там сегодня не такая, как средняя по области.

Сейчас же, по словам аграриев, осталось собрать две с половиной тысячи гектаров ранних зерновых из посеянных почти 43 тысяч. В целом, компания по сбору ранних зерновых прошла в этом году успешно, было задействовано 65 единиц техники, элеваторы работали в нормальном режиме, заключают в ХОГА.

Александр Нездюр, директор Департамента агропромышленности ХОГА

Сходы мы получили весной дружные, в принципе, потерь у нас с зимы не было. Но погодные условия, которые сложились у нас в весенний период - они не дали возможности растениям развиться так, как бы нам хотелось. Несмотря на то, что в прошлом году был собран рекордный урожай по пшенице в этом году мы не соберём, но я хочу сказать, что мы уже прошли миллион по ранним зерновым.

Рентабельность в этом году невысокая, поэтому большой прибыли в хозяйствах не ждут, надежда, говорит Александр Нездюр, только на сбор поздних зерновых, к сбору которых уже планируют начинать готовиться.

Основные позиции, на которые делают ставку в области в целом - это кукуруза, которая в прошлом году почти сгорела под палящим солнцем, и подсолнечник, которого в этом году посадили больше, чем обычно.

Агентство Телевидения Новости