Усик и Беллью провели дуэль взглядов в костюмах и галстуках

Украинец Александр Усик и британец Тони Беллью провели в английском Манчестере первую совместную пресс-конференцию, предваряющую их бой, на кону которого будут стоять четыре пояса, которыми владеет Усик в первом тяжелом весе.

Сам поединок пройдет 10 ноября в Манчесчестере.

Усик, вышедший к прессе в красном галстуке, сказал о предстоящем бое так:

Это будет нелегко, но я к этому готов. Я рад, что вернулся в Великобританию, потому что отсюда я уже увозил трофеи, которые очень много для меня значат ("золото" Олимпийских игр-2012.). Я о Беллью пока совсем не думаю. Я думаю о своей подготовке – как качественно ее выполнить и как пройти все трудности, которые приходится проходить каждый раз, когда я тренируюсь.

Беллью поведал, как решил принять вызов Усика провести поединок:

У меня был как раз медовый месяц и я смотрел бой Усика и Гассиева по телефону. Бой закончился, жена посмотрела на меня так и говорит: "Мы должны наслаждаться этими вечерами, а ты смотришь в телефон..." И тут я услышал, как Усик произнес мое имя, я смотрел на него и знал, что мы встретимся. Вообще, чем больше вы списываете меня со счетов, тем сильнее мне хочется драться. Посмотрим, я иду против монстра. Деньги – не единственная причина, по которой я хочу драться. Я встречусь с человеком, который уничтожал своих соперников, побеждал их легко и не совершал ошибок. Сейчас он смотрит сквозь меня, считает меня высокомерным.

Усик, услышав, как Беллью назвал его "монстром" отреагировал: "Тони, я не монстр, я белый зайчик".

Завершилась же пресс-конференция дуэлью взглядов, во время которой Усику удалось развеселить присутствующих своим нестандартным поведением.





Агентство Телевидения Новости