Судьи невовремя размирили хоккейных драчунов

Хоккеисту перепало в драке из-за того, что его держал судья.

В матче чемпионата КХЛ в татарстанском дерби встречались нижнекамский "Нефтехимик" и "Ак Барс" из Казани.

В третьем периоде в кулачном бою сошлись хоккеисты этих команд Дмитрий Огурцов и Михаил Глухов.

Один из лайнсменов зачем-то вмешался в драку и стал держать Огурцова. Этим воспользовался Глухов и нанес два увесистых удара по лицу своему визави. Далее лайнсмены не без труда, но сумели развести драчунов.

После матча Огурцов посетовал: "Я вообще не понимаю судью, который зажал мне руки. Это просто ужасно. Пусть меня штрафуют, но судья не должен себя так вести – при драке сжимать мне руки, чтобы я пропускал удары. Если бы он так не сделал, я бы не пропустил ни одного удара".





Агентство Телевидения Новости