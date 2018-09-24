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Судьи невовремя размирили хоккейных драчунов

Судьи невовремя размирили хоккейных драчунов

Хоккеисту перепало в драке из-за того, что его держал судья.

В матче чемпионата КХЛ в татарстанском дерби встречались нижнекамский "Нефтехимик" и "Ак Барс" из Казани.

В третьем периоде в кулачном бою сошлись хоккеисты этих команд Дмитрий Огурцов и Михаил Глухов.

Один из лайнсменов зачем-то вмешался в драку и стал держать Огурцова. Этим воспользовался Глухов и нанес два увесистых удара по лицу своему визави. Далее лайнсмены не без труда, но сумели развести драчунов.

После матча Огурцов посетовал: "Я вообще не понимаю судью, который зажал мне руки. Это просто ужасно. Пусть меня штрафуют, но судья не должен себя так вести – при драке сжимать мне руки, чтобы я пропускал удары. Если бы он так не сделал, я бы не пропустил ни одного удара".


Агентство Телевидения Новости

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