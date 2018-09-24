Из реки в Балаклейском районе выловили труп убитого мужчины

22 сентября в 11:36 в полицию поступило сообщение об обнаружении в реке Северский Донец в Балаклейском районе тела мужчины с телесными повреждениями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 39-летний житель села Андреевка.

Следователями Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Агентство Телевидения Новости