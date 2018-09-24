Трагедия в Киевском районе. Пламя забрало две жизни

Юрий живет в одной из многоэтажек, расположенных в переулке Дивногорском. В то утро мужчина как раз шел по делам, когда заметил пожарную машину. Тогда он еще не подозревал, что спасатели спешили на помощь к его знакомому

Юрий, местный житель

Я шел пару дней назад в универсам - ехала «пожарка», думаю, куда она едет… оказывается, сюда. Сегодня шел в деревню, смотрю, нема Лехи.

Пожар произошел накануне в Киевском районе города. Сообщение о происшествии в частном жилом доме поступило к спасателям в полшестого утра.

Светлана Еченина, корреспондент

Сусіди побачили пожежу, коли вже полум»я охопило дах. Приїхавши на місце, вогнеборці встановили, що вогонь вирував майже дві години. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м.

Когда пожарные прибыли, пылала уже и крыша дома, а в ходе ликвидации возгорания спасателей ожидала страшная находка

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

Во время тушения пожара было обнаружено двое погибших людей. При осмотре места происшествия, совместно с правоохранительными органами было установлено, что один из погибших, это было все предварительно, является владельцем данного дома. На данный момент ведется установка по второй жертве, кто это.

Чтобы погасить пламя, чрезвычайники задействовали 2 пожарные стволы и в шесть часов утра огонь локализовали. Окончательная ликвидация произошла в 8 часов 45 минут. На месте происшествия работало 13 спасателей и 3 единицы техники.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

По предварительным данным, с учетом опроса соседей, действительно, мужчина вел антисоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками. Мы должна рассмотреть возможные причины – это человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем, в первую очередь – это неосторожное обращение с огнем. И также рассматривается техническая причина

Сейчас более подробная информация устанавливается, добавил Игорь Лупандин.

Агентство Телевидения Новости