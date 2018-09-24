Уникальные артефакты трипольской цивилизации в не менее уникальном собрании. Выставка, которой могут позавидовать музеи мирового уровня.

Это экспозиция, которой могут позавидовать большинство музеев мира - уверяет известный украинский археолог и доктор исторических наук Михаил Видейко на открытии выставки «Наследие предков: Трипольская цивилизация». Выставка трипольской керамики проходит в Галерее «АВЭК». По словам Видейко, представленные артефакты из коллекции Feldman Family Museum поражают не только своим количеством, а их здесь несколько сотен, но и уникальностью. Большинство из них не встретить не только в музейных собраниях в Украине, но и за рубежом.

Михаил Видейко, доктор исторических наук

Тут кілька сотень речей присутні - це більше ніж в будь-якій експозиції музейній. Тут дуже цікаво, що є серії посудин, на яких серії зображень, на яких ніби одне доповнює інше. Тут можно знайти підказки, знаете от як знаменитий Розеттський камінь, там Шампольон знаходив . Там був текст грецькою, там був текст ієрогліфами, і один підказував як інший. Тут одна посудина підказує , як можливо зрозуміти іншу.

Ученый, рассказывает об уникальных керамических изделиях, которые до этого еще не были представлены в стране.

Михаил Видейко, доктор исторических наук

Абсолютно фантастична річ коли посудина символізує собою тіло бика, тобто ось роги ви бачите. На ньому теж місячний такий календар, зображення місяців, а над ним два собаки ганяють по небу оленів. Це досить рідкісні зображення, причому собаки бачите з такими страшними пазурями - страшенні звірі.

Не менее уникальны - вот эти три портретные трипольские статуэтки. Так как лицо у них проработано с поразительной детальностью для того времени, рассказывает археолог.

Михаил Видейко, доктор исторических наук

Досить унікальна річ, ось бачите ніби сидить на троні, така урочиста поза, зразу спадає на думку. О, ми щось подібне бачили, давній Єгипет – фараони. Ця поза людини, яка сидить на якомусь кріслі-троні - це теж було у Трипіллі ,мало того в них є керамічні моделі цих тронів.

В настоящее время, по словам организаторов ни один музей не может похвастаться столь значительной экспозицией, благодаря которой можно увидеть все, начиная с трипольского искусства и заканчивая религией древних предков. Поэтому ее открытие вызвало не абы, какой ажиотаж у харьковчан.

Наталья Нечепоренко, галерист

Дуже цікаво, що така виставка в Харкові і я з дуже великим інтересом, дуже цікаво, знайомитись з цим всім і бачу, що тут це не на п’ять хвилин

Виктория, студентка Харьковской государственной академии культуры

Ця культура дуже важлива для історії суспільства, і я навчаюся саме на кафедрі історії, тому для мене це дуже важливо, і для моєї майбутньої спеціальності.

К тому же, чтобы посетители имели возможность с головой окунуться в мир трипольской культуры, организаторы обещают интересные экскурсии и лекции от специалистов.

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