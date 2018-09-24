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Машины для мобильного госпиталя. Техники учли все пожелания военных медиков

Три полки, одна - зверху, лежачих пацієнтів можна покласти, три пари носилок, он переговорний пристрій, в старому Богдані  цього не було, було незручно

Эдуард Колесник, водитель санитарно-эвакуационного автомобиля хвастается своим новым транспортным средством. Техника новая, мощная и в отличие от старых «таблеток», имеет множество преимуществ.

Например, есть специальный переключатель «светомаскировки», который позволит через мгновение скрыть машину на дороге, сделать ее «невидимкой». И, наконец, установили связь между кабиной и салоном, чтобы оперативно реагировать на просьбы раненых и врачей

Водитель - по рации

 - Зупинка потрібна?

Наталья Белокудря, корреспондент

- В салоні медичного автомобіля є спеціальний переговорний пристрій, який дозволяє без перешкод спілкуватись лікарю та водію

Поступление техники - семи новых медицинских автомобилей - почти год ждали в 65-м военном мобильном госпитале. Их изготовили в Черкассах на базе завода «Богдан», говорит начальник военного госпиталя Харькова Юрий Подолян.

Это только начало эксперимента, в дальнейшем таких машин должно быть 18:

Юрий Подолян, начальник военно-медицинского клинического центра Восточно-Северного региона

Дані автомобілі розраховані для перевезення трьох лежачих або вісім сидячих паціентів . В програмі розвитку передбачено створення експериментального підрозділу на базі 65-го мобільного госпіталю. До цього підрозділу буде входити 53 чоловік, з яких буде сформовано 18 екпіажів. До екіпажу буде входити старший бойовий медик, медик та водій-санітар. Задача підрозділу - здійснення медичної евакуації від передової до військових мобільних госпіталів

Сразу после укомплектования всем необходимым колонна медицинских автомобилей в сопровождении полиции выехала из Харькова в сторону Донецкой области.

Через 4 часа они должны прибыть в расположение мобильного госпиталя.

 

Агентство Телевидения Новости

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