Осенняя пора. Кто и почему подвержен влиянию погоды

Клавдия забрала внучку Владу из школы. Вместе они любуются осенью. Сегодня пенсионерка чувствует себя хорошо. Впрочем, к сожалению, это не всегда так, говорит женщина: сказываются недостатки здоровья, тем более, когда температура воздуха так резко меняется, как сейчас

Клавдия, пенсионерка

Головные боли и слабость какая- то, сонливость, вот такие симптомы. – Как вы с этим боретесь,? – Я регулярно принимаю лекарства, потому что у меня гипертоническая болезнь. По нашим возможностям на дорогие лекарственные средства не приходится рассчитывать … настойка пустырника, настойку боярышника, другие травяные отвары… ну, вот так вот и выходим из положения.

Действительно, говорят врачи, от колебаний температуры воздуха страдают гипертоники или гипотоники, больные сердечными недугами, а также люди с заболеваниями нервной системы

Валентина Нагорная, врач – терапевт

В такие периоды не стоит планировать какие-то грандиозные мероприятия, которые энергоемкие, переедать, потому что пищеварение – это тоже затрата энергии. Больше витаминов, свежий воздух, адекватный сон и контроль за артериальным давлением, сердцебиением, если таковые проблемы имеются и быстро на это реагировать, не запускать

Впрочем, профилактика не будет лишней каждому, подчеркивают специалисты. Более того, уверяют уже синоптики, погода еще не раз изменится, в частности, температура воздуха. И предупреждают о шквалах и порывах ветра. Спасатели, в свою очередь, говорят: такой ветер требует особой бдительности

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Ни в коем случае нельзя ходить под какими-либо рекламными щитами, в том числе - откосами и конструкциями, которые нависают над стенами зданий – это балконы и так далее, особенно под балконами старых зданий города Харькова нельзя проходить. Кроме того, не надо стоять под линиями электропередач. В том числе - под деревьями.

Во вторник, 25-го сентября, ожидается облачная погода, ночью и днем - ​​дождь. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла.

Днем столбик термометра будет колебаться от 11 до 16 градусов с отметкой «+».

В среду - без существенных осадков. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, днем ​​воздух прогреется от 11 до 16 градусов.

В четверг, 28-го сентября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью столбик термометра покажет от 6 до 11 градусов выше нуля, днем ​​16 + 21.

29-го сентября пройдет небольшой дождь, будет облачно. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, днем ​​столбик термометра покажет + 17 + 22 градуса Цельсия.

Агентство Телевидения Новости